Covid, Cdc: dal 1 giugno negli Usa non si conteranno più i nuovi casi

Da giugno in America non si conteranno più i nuovi casi di Covid.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno appena dato il loro penultimo aggiornamento. L'ultimo avverrà il primo giorno di giugno. Da allora in poi, l'Agenzia del governo americana sorveglierà esclusivamente i nuovi ricoveri per Covid e i dati che emergeranno dalle acque reflue, ora monitorate per individuare l' eventuale presenza del virus Sars-Cov2 e di nuove possibili varianti. La decisione, che segue la dichiarazione della "fine dell'emergenza pandemica", non è condivisa da tutti gli esperti.