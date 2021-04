Covid, Usa: "Nessun legame provato fra vaccino Johnson&Johnson e trombosi"

Ansa

I test non provano l'esistenza di alcun legame fra il vaccino Johnson & Johnson e l'insorgenza di trombosi. Lo affermano le autorità statunitensi. "In questo momento non abbiamo trovato alcuna relazione cusale con il vaccino e stiamo proseguendo la nostra indagine e le nostre analisi nel caso", precisa la Food and Drug Administration a proposito dei casi di trombosi sui quali sta indagando anche l'Unione europea.