Covid Usa, muore quattro giorni dopo il parto senza riuscire a tenere in braccio il suo bambino

E' morta a 32 anni a causa del Covid quattro giorni dopo aver partorito JoEllen Engelbart . E' accaduto negli Stati Uniti . Secondo i media locali, la donna, un assistente procuratore per la contea di Jackson, combatteva contro il virus da due settimane ed è poi deceduta sabato in seguito a complicazioni. Durante la sua battaglua, il 29 dicembre, aveva dato alla luce il figlio Ross, nato prematuramente, che, secondo quanto riportato da una collega, la 32enne non è mai riuscita a tenere in braccio. Il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale ma sta bene.

Engelbart, che soffriva di asma, non vedeva l'ora di diventare mamma. Sarebbe stata una madre fantastica ", ha detto il procuratore della contea di Jackson Jean Peters Baker. Sulla piattaforma GuFundMe è stata aperta una raccolta fondi per aiutare il marito della 32enne, Matt, ad affrontare la sua nuova normalità - e quindi per comprare i vestiti e il necessario per il bimbo - e per pagare le spese mediche del ricovero di JoEllen e di Ross.