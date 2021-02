Covid, Usa: l'obiettivo è la riapertura delle scuole entro aprile

ansa

"L'obiettivo è quello di aprire le scuole cinque giorni alla settimana entro aprile: la vaccinazione degli insegnanti non è un prerequisito per il rientro in classe". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, facendo eco alle parole di Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive. Secondo Fauci, la vaccinazione degli insegnanti dovrebbe essere una priorità ma non è un prerequisito per l'apertura delle scuole.