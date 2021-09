IPA

Gli Stati Uniti stanno scivolano in fondo alla classifica dei Paesi del G7 per il tasso di vaccinazioni anti-Covid. L'America si posiziona infatti al sesto posto su sette per la percentuale di popolazione che ha ricevuto le due dosi (52,76%). All'ultimo posto c'è il Giappone (50,04%), mentre a guidare la classifica è il Canada con almeno tre quarti di cittadini immunizzati. Seguono Francia, Italia e Gran Bretagna, con percentuali fra il 70 e il 73%.