Covid Usa: Fda dà ok a terza dose vaccino per i più fragili

Afp

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha dato il via libera all'uso di una terza dose di vaccini Pfizer o Moderna per quelle persone che presentano un sistema immunitario più debole per meglio proteggerle dal Covid. Il caso riguarda milioni di americani che assumono immuno-soppressori dopo un trapianto di organi o per un cancro. La terza dose invece non si applicherà a persone in salute.