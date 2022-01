Covid, Usa: Corte suprema respinge richiesta divieto mascherine su aerei

Afp

La Corte Suprema ha respinto la richiesta di bloccare il mandato emesso a livello federale di usare le mascherine per i viaggi aerei per proteggersi dalla diffusione del Covid-19. La richiesta era stata presentata da un padre per conto suo e del figlio autistico di 4 anni perché entrambi impossibilitati dal punto di vista medico ad indossare mascherine per lunghi periodi.