Covid, Usa autorizzano quarta dose Pfizer o Moderna per gli over 50

La Food and Drug Administration americana ha autorizzato la quarta dose dei vaccini contro il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno oltre 50 anni.

Lo riportano i media americani. Finora la Fda aveva autorizzato la quarta dose solo per le persone dai 12 anni in su con un quadro immunitario fragile. L'agenzia ha aggiunto che questo particolare gruppo potrebbe in futuro ricevere una quinta dose.