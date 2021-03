Covid, Usa: "AstraZeneca ha fornito dati incompleti"

L'Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie contagiose mette in dubbio la sperimentazione effettuata su larga scala negli Stati Uniti, in Cile e in Perù del vaccino AstraZeneca. Secondo il Niaid la casa farmaceutica potrebbe aver fornito dati incompleti. Il test clinico aveva rilevato un 79% di efficacia nella prevenzione della malattia sintomatica.