Covid, Ue: via libera a cinque terapie entro ottobre

IPA

La Commissione europea ha annunciato di aver identificato, contro il coronavirus, cinque trattamenti "promettenti" che potrebbero ricevere il via libera entro ottobre. Quattro terapie sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, un'altra è un immuno-soppressore, già autorizzato per pazienti non Covid e che potrebbe avere l'ok dalle autorità.