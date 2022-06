Covid, Ue: "La pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi"

"Anche se il Covid-19 non è più in primo piano, la pandemia non è finita.

Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi". E' l'avvertimento del commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides. "Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri - assicura - per garantire forniture di vaccini adeguate alle loro esigenze, compresi potenziali vaccini adattati".