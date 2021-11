Covid, Ue: "La decisione sul lockdown per i no vax è di competenza degli Stati"

Afp

Le decisioni sulle restrizioni anti-Covid "spettano agli Stati membri". Così un portavoce Ue commenta la proposta del cancelliere austriaco Alexander Schallenberg di un lockdown per non vaccinati, che potrebbe avere il via libera del Parlamento di Vienna. "La Commissione continua a offrire sostegno, se necessario, in caso di escalation epidemiologica, ad esempio tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue", aggiunge il portavoce.