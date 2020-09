Covid, Ue: "In alcuni Paesi situazione peggiore rispetto al picco di marzo"

In alcuni Stati Ue "la situazione Covid è anche peggiore del picco di marzo". E' quanto afferma la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, definendo il quadro "molto preoccupante". Significa, aggiunge, "che le misure adottate non sono state abbastanza efficaci o non sono state applicate, o eseguite". E' quanto viene sottolineato, chiarisce, "nella valutazione del rischio presentato dal Centro europeo prevenzione e controllo delle malattie".