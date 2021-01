Covid, Ue: da AstraZeneca risposte insufficienti, pronti ad agire

La Commissione Ue ha partecipato a una riunione con AstraZeneca per discutere del nuovo calendario di consegne dei vaccini che non è stato ritenuto "accettabile". Le risposte dell'azienda farmaceutica "non sono state soddisfacenti", ha detto il commissario alla Salute Stella Kyriakides, aggiungendo: "Vogliamo sapere quante dosi sono state prodotte, dove e a chi sono state consegnate. L'Ue è pronta a compiere ogni azione per proteggere i cittadini".