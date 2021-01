Covid, Ue adotta meccanismo di controllo sull'export dei vaccini

ansa

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha annunciato che la Commissione europea ha adottato il "meccanismo di trasparenza" per l'export dei vaccini, lo strumento che la Commissione ha messo in campo per proteggere i vaccini per i quali l'Ue ha accordi di pre-acquisto. "Il meccanismo sarà in vigore fino a marzo", ha precisato Dombrovskis. "Abbiamo sviluppato un sistema che aumenta la trasparenza", ha aggiunto.