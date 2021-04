Covid, nuovo picco di casi in India | Ambasciata Usa: "Lasciate il Paese il prima possibile"

In Alto Adige, dove il movimento no-vax è ben radicato, un operatore sanitario su quattro infatti non si è ancora sottoposto alla vaccinazione anti Covid. Sono infatti oltre 5.700 i sanitari nelle strutture pubbliche e private ancora non immunizzati. L'Azienda sanitaria in questi giorni sta invitando gli "scettici" a sottoporsi alla vaccinazione e assegna appuntamenti e contemporaneamente minaccia le prime sospensioni da metà maggio. Per evitare che dosi di vaccino a fine giornata debbano essere buttati, viene rafforzata la cosiddetta lista jolly.