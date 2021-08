Covid, Trump: "Se non fosse stato per me 100 milioni di morti"

"Se non fosse stato per me ci sarebbero stati 100 milioni di decessi a causa del Covid". Lo ha affermato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, precisando di essere "molto orgoglioso" degli sforzi compiuti dalla sua amministrazione sul fronte dei vaccini grazie all'operazione Warp Speed. Il tycoon si è detto però contrario all'obbligo della vaccinazione: "Credo che riguardi la scelta e la libertà di ognuno".