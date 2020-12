Covid, Trump non firma la legge per gli aiuti economici: milioni di americani senza sussidi

Milioni di americani sono temporaneamente senza sussidi per la disoccupazione, visto che Donald Trump si rifiuta di firmare il pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per la pandemia di coronavirus, approvato dal Congresso con accordo bipartisan dopo mesi di stallo. Il presidente vorrebbe innalzare da 600 a 2mila dollari gli assegni previsti per la maggior parte dei cittadini, ma i repubblicani si oppongono mentre i Dem sono favorevoli.

Il destino del pacchetto, a oggi, è ancora in un limbo. Trump, attualmente in vacanza in Florida, continua a chiedere di innalzare il valore degli assegni e ha lamentato quelli che ha definito degli sprechi a suo modo di vedere contenuti nel testo.

Inoltre, senza i finanziamenti previsti dal testo di legge che Trump si rifiuta di firmare, si rischia lo shutdown del governo il 29 dicembre. Il punto, infatti, è che cosiddetto "pacchetto di sollievo economico" per la pandemia rientra in un testo di legge di compromesso più ampio, che include 1,4 trilioni di dollari per finanziare le agenzie governative per i prossimi nove mesi, fino a settembre, e contiene anche altre voci di spesa, come il denaro per il trasporto pubblico a corto di cash e circa 4 miliardi di dollari per aiutare altri Paesi a fornire alla popolazione un vaccino contro il Covid-19. Per evitare lo shutdown, tuttavia, il Parlamento potrebbe approvare una misura di finanziamento temporaneo e questo non includerebbe gli aiuti per il coronavirus, che resterebbero ancora a Trump da firmare.

In una rara riunione alla vigilia di Natale, i repubblicani della Camera hanno rapidamente respinto la condizione chiesta da Trump, cioè di innalzare gli assegni per le famiglie da 600 a 2mila dollari, ma questo non ha fatto cambiare posizione al tycoon. Si ipotizza che da parte di Trump il fatto di avanzare una richiesta a cui il suo stesso partito in Parlamento si era opposto sia stato un modo per punire i suoi stessi parlamentari repubblicani, che a suo parere non starebbero facendo abbastanza per sostenerlo nella battaglia contro brogli che sostiene ci siano stati nelle ultime elezioni presidenziali di novembre, vinte dal rivale democratico Joe Biden.