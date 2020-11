Covid, Trump: "Il vaccino sarà approvato molto presto" 

Afp

"Il vaccino anti-Covid sarà approvato molto, molto presto". Lo ha detto Donald Trump, parlando alla Casa Bianca. Trump ha definito l'operazione "Warp Speed" come "senza eguali e senza rivali ovunque nel mondo", affermando che i leader mondiali lo hanno chiamato per congratularsi con lui per il progetto. "L'amministrazione ora gestirà la distribuzione del vaccino", ha aggiunto. E ancora: "Questa amministrazione non varerà mai alcun lockdown".