Covid, Trump: "Balzo di casi in Ue che veniva indicata come esempio"

Donald Trump ha parlato dell'andamento dell'epidemia di coronavirus in Europa. "Forte balzo della piaga cinese in Europa e in altri Paesi che le fake news indicavano come esempio perché stavano facendo bene", ha osservato il presidente degli Stati Uniti. "Siate forti e vigili, farà il suo corso", ha aggiunto specificando anche che "vaccini e cure stanno arrivando rapidamente".