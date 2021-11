Covid, dal Nord al Sudamerica +23% di casi in una settimana | In Germania superate le 100mila vittime

"Da ottobre a metà novembre eravamo a 800 mila appuntamenti. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo dati un milione". Lo dice al Corriere della Sera Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti-Covid in Lombardia. "La crescita delle prenotazioni per la vaccinazione si deve al fatto che "ora la gente è tornata ad avere paura e per questo va a caccia di clic di prenotazione", ha aggiunto.