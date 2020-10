Covid, tampone obbligatorio per chi arriva da 6 Paesi: anche Francia

IPA

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato, con l'ordinanza firmata mercoledì e pubblicata in Gazzetta ufficiale, la lista dei Paesi per cui è obbligatorio il tampone all'arrivo in Italia. Si tratta di.Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.