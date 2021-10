Covid, Sydney riapre ai vaccinati dopo oltre 100 giorni di lockdown

Afp

I parrucchieri, le palestre e i bar di Sydney hanno riaperto alle persone vaccinate per la prima volta dopo 107 giorni di lockdown. Ad oggi il 73,5% della popolazione dello Stato australiano di New South Wales dai 16 anni in su è vaccinato, mentre più del 90% ha ricevuto almeno la prima dose. Ulteriori restrizioni cadranno nel momento in cui verrà raggiunto il target dell'80% di vaccinati con entrambe le dosi.