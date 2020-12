Covid, Svezia: a Stoccolma terapie intensive piene al 99%

Afp

Il 99% dei letti in terapia intensiva a Stoccolma sono occupati da pazienti Covid e non. Lo ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa. Si tratta della prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus. Eriksson ha rivolto un appello a non "assembrarsi nei negozi per lo shopping di Natale e nei locali per un bicchiere. Le conseguenze sono orribili".