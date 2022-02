Covid, superata la soglia dei 500mila morti in India

Ansa

Hanno superato quota mezzo milione i morti provocati dal Covid in India. Solo gli Stati Uniti e il Brasile registrano un maggior numero di decessi, rispettivamente quasi 900mila e poco più di 630mila. La nuova soglia in India è stata superata 217 giorni dopo che erano stati raggiunti i 400mila morti: si tratta del periodo più lungo mai impiegato dall'inizio della pandemia per mettere a segno un incremento di 100mila vittime, un particolare che indica un rallentamento dei decessi.