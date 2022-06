Covid, studio sulla rivista Lancet: con i vaccini 20 milioni di morti in meno nel mondo

I vaccini contro il Covid-19 hanno ridotto il bilancio globale delle vittime di 20 milioni nel primo anno di pandemia.

È quanto ha stabilito uno studio dell'Imperial College di Londra pubblicato sulla rivista scientifica britannica The Lancet. Si tratta del primo tentativo di quantificare il numero di decessi prevenuti direttamente e indirettamente con le vaccinazioni. Dall'indagine, che ha preso in esame la diffusione della malattia in 185 Paesi e territori tra dicembre 2020 e dicembre 2021, è emerso che senza i vaccini sarebbero morte 31,4 milioni di persone e che sono stati evitati 19,8 milioni di morti.