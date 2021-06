Covid, stretta in Tunisia dopo aumento casi: coprifuoco anticipato alle 20

Ansa

Per far fronte a una nuova brusca impennata di contagi da Covid, il governo tunisino ha deciso di anticipare il coprifuoco dalle 20 alle 5 del mattino su tutto il territorio nazionale a partire dal primo luglio. La stretta va ad aggiungersi alle altre misure già in vigore fino all'11 luglio, diverse da zona a zona a seconda del numero di contagi per abitanti. Sono almeno quattro, al momento, i governatorati interessati da un lockdown generale.