Covid, stretta in Irlanda: coprifuoco alle 20 per pub e ristoranti

Stretta in Irlanda per l'avanzata della variante Omicron del Covid. A partire dalla mezzanotte di domenica e fino al 30 gennaio pub e ristoranti dovranno chiudere alle 20. Lo ha annunciato il premier Micheal Martin. "Deve esserci una forte riduzione dei contatti tra le persone", ha spiegato, ammettendo che si tratta di misure "deludenti per molti". Il coprifuoco riguarda anche eventi sportivi, culturali e di intrattenimento al coperto.