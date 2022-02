Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie

Presentare un Green pass Covid valido non sarà più un requisito obbligatorio per accedere nei locali e attività delle Canarie per le quali era previsto sinora, come bar o ristoranti. Lo ha annunciato il governo regionale. La decisione è stata assunta dopo aver constatato un miglioramento degli indici epidemiologici. Il governo della Canarie chiederà tuttavia un'autorizzazione giudiziaria per gli esercizi che desiderino continuare a chiedere il Green Pass ai clienti.