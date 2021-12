Covid, Spagna riduce da 10 a 7 giorni la quarantena per i positivi

Ansa

La Spagna riduce la quarantena per chi è positivo al Covid da dieci a sette giorni. Lo riportano i media iberici. Ridotto a una settimana anche il periodo di isolamento per chi non è vaccinato ed è entrato in contatto diretto con un positivo. La decisione della Commissione di Salute Pubblica, che riunisce le Comunità autonome della Spagna e il ministero della Sanità, è arrivata "all'unanimità".