Covid, Spagna: dopo oltre un anno l'incidenza cala sotto i 50 casi

Ansa

Per la prima volta da fine luglio 2020, l'incidenza dei contagi di Covid in Spagna scende sotto i 50 casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti. Lo rende noto il ministero della Salute di Madrid. Quella dei 50 casi ogni 100mila abitanti è la soglia sotto la quale un Paese è considerato in situazione di rischio "basso" di trasmissione del coronavirus. "E' un obiettivo cruciale nel cammino verso la ripresa", ha detto il premier Sanchez.