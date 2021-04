Covid, Slovacchia: "Il vaccino Sputnik consegnato è diverso da quello testato"

Ansa

In Slovacchia lo Sputnik V solleva grossi dubbi fra gli esperti. L'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci ha analizzato i lotti del vaccino russo spediti nel Paese e riscontrato che non avrebbero le stesse proprietà delle sostanze utilizzate nei test. Da parte sua il governo russo ha accusato di "sabotaggio" la Slovacchia, rea secondo Mosca di aver sperimentato il siero in un laboratorio non certificato dall'Ue.