Covid, Sinovac: vaccino sicuro malgrado stop Brasile

Ansa

Sinovac Biotech ha confermato la sua "fiducia" sulla sicurezza del vaccino anti Covid-19 in fase di sperimentazione, malgrado lo stop delle procedure deciso dalle autorità sanitarie brasiliane a causa di "un incidente avverso" capitato a un volontario. "Siamo fiduciosi sulla sicurezza del vaccino", ha commentato la società in una nota, aggiungendo che l'incidente "non era collegato al vaccino".