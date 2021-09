Covid Serbia, aumentano contagi: oltre 6mila casi in 24 ore

Afp

In Serbia continua a salire il numero di contagi per il coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità, si sono registrate 6.089 nuove infezioni (su poco meno di 23mila test) e 25 morti. Questi numeri non si vedevano da molti mesi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 2.503, dei quali 128 in terapia intensiva.