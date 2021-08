Covid, secondo uno studio entro dicembre altri 100mila morti in Usa 

Afp

In Usa potrebbero morire di Covid quasi altre 100mila persone entro il primo dicembre: è la proiezione di uno studio della University of Washington, secondo cui l'attuale media di 1.100 morti al giorno salirà a 1.400 a metà settembre, per poi calare leggermente. Ma gli esperti affermano che il bilancio di vittime potrebbe essere dimezzato se quasi tutti indossassero una mascherina negli spazi pubblici.