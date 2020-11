Covid, scoperto riciclaggio internazionale di materiale sanitario

Istockphoto

L'Esperto per la Sicurezza in Portogallo del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia è stato allertato per una segnalazione di materiale sanitario di provenienza furtiva dall'Italia, stoccato in un magazzino di Lisbona. Si trattava di 12mila scatole contenenti guanti chirurgici frutto di un furto ai danni di una ditta italiana della provincia di Vicenza.