Covid: salgono i contagi, i casi gravi e i morti in Israele

Afp

In salita gli indici della pandemia spinta da Omicron in Israele: numero dei contagi, casi gravi e decessi. Per il secondo giorno consecutivo, le nuove infezioni sono arrivate oltre le 83mila unità, mentre i casi gravi hanno raggiunto la cifra di 856, ben oltre l'ultimo picco di 737 registrato a settembre. Il dato più forte riguarda il numero dei decessi: sono stati 236 da inizio gennaio, con una media giornaliera impennatasi negli ultimi giorni.