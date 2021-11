Covid, rapporto Fda: pillola Merck efficace per prevenire forme gravi

Ansa

La Food and Drug Administration statunitense ha svelato il suo rapporto preliminare sulla pillola anti-Covid sviluppata da Merck, dimostratasi efficace nel trattamento della malattia ma sconsigliata alle donne incinte per le quali i potenziali benefici del farmaco non superano i rischi. Il documento ha lo scopo di fornire una guida a un gruppo di esperti della Fda che si riunirà martedì per valutare se autorizzare l'uso di emergenza del farmaco.