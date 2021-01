Covid, primo rapporto Ema su vaccino Pfizer conferma sicurezza

IPA

Secondo l'Agenzia europea del farmaco, in base ai primi dati raccolti dalla sua immissione in commercio, il vaccino Pfizer-BioNtech conferma di essere sicuro. Le "segnalazioni di sospette reazioni allergiche gravi non hanno identificato nuovi aspetti riguardanti la natura di effetti collaterali noti", scrive Ema e "nessun problema specifico per la sicurezza è stato identificato per l'uso del vaccino in soggetti anziani fragili".