Covid, primo caso di sub variante BA.3 in Israele

Israele ha tracciato il primo caso nel Paese della subvariante di Omicron BA.3.

Lo ha detto, citato da Times of Israel, il capo del comitato governativo di lotta al virus, Salman Zarka, aggiungendo che finora è l'unico caso confermato. L'Oms a inizio mese aveva annunciato che BA.3 era stato tracciato in Sud Africa a gennaio. In Israele si sta registrando un aumento delle infezioni (quasi 14mila casi) spinto dalla variante BA.2.