Covid, positivo il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa

-afp

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al test per il Covid e accusa soltanto "sintomi lievi". Il capo di Stato ha completato il ciclo vaccinale, è in isolamento e ha delegato tutte le responsabilità al suo vice David Mabuza per tutta la prossima settimana", si legge in una nota ufficiale. La variante Omicron del coronavirus è stata individuata per la prima volta proprio in Sudafrica.