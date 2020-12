Covid, Polonia in lockdown per tre settimane dal 28 dicembre

LaPresse

La Polonia entrerà in un regime di lockdown nazionale dal 28 dicembre al 17 gennaio per arginare l'epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Adam Niedzielski, secondo quanto riporta il Guardian. Durante queste tre settimane chiuderanno hotel, piste da sci e centri commerciali. "Chiedo a tutti i polacchi di essere responsabili, ma so che le esortazioni non aiuteranno", ha detto Niedzielski in conferenza stampa.