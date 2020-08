Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno

In Germania nelle ultime 24 ore si sono contati 1.045 nuovi contagi da coronavirus, per un picco che non si vedeva da tre mesi. La soglia delle mille nuove infezioni non veniva infatti superata dall'11 maggio. Oggi il numero dei casi di Covid tocca quota 8.692, in aumento del 26% rispetto a una settimana fa: siamo quindi all'87% in più rispetto al punto più basso della pandemia, il 15 luglio, secondo le statistiche del Robert Koch Institut.