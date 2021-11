Covid, picco di nuovi casi in Olanda: quasi 19.200 in 24 ore

Afp

Picco di nuovi casi di Covid in Olanda: il Paese nelle ultime 24 ore ha registrato 19.274 contagi. Nella settimana dal 7 al 13 novembre la media dei contagiati è salita del 19,2% superando il 18,5% dell'ottobre di un anno fa. E' Amsterdam la città con più casi giornalieri (925), seguita da Rotterdam (468) e L'Aia (428). Aumentano anche i pazienti ricoverati in ospedale: +122, per un totale di 1.985, il numero più alto dal 19 maggio.