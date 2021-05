Covid, Pfizer: si valuta vaccinazione annuale come per l'influenza

Afp

Pfizer sta lavorando per "determinare se, analogamente all'influenza stagionale, la vaccinazione annuale contro il coronavirus possa fornire la protezione più duratura". Lo ha affermato in una nota Albert Bourla, presidente e amministratore delegato del colosso farmaceutico. "La vaccinazione continuativa oltre il 2021 - ha aggiunto - è fondamentale perché il Covid-19 continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo".