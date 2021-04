Covid, Pfizer: pronti a consegnare il 10% in più delle dosi destinate agli Usa

Afp

"Pfizer ha accelerato la produzione del vaccino per il Covid e può consegnare il 10% in più di dosi agli Stati Uniti entro la fine di maggio rispetto" a quanto accordato in precedenza. Lo afferma via Twitter Albert Bourla, l'amministratore delegato di Pfizer. "Possiamo consegnare tutti i 300 milioni di dosi accordate per la fine di luglio con due settimane di anticipo. Nella lotta al Covid siamo insieme", ha aggiunto Bourla.