Covid, Pfizer adatta consegne vaccini: 6 dosi per flaconcino

IPA

La Pfizer ha annunciato di aver iniziato ad adattare le consegne del vaccino per il Covid dopo aver rivisto il numero di dosi disponibili per fiala. Finora le consegne ai Paesi avvenivano sulla base di cinque dosi di vaccino per flaconcino, ma i centri di vaccinazione sono riusciti a ottenere sei dosi. L'Agenzia europea per i medicinali aveva autorizzato l'uso del volume extra presente nelle fiale di vaccino.