Covid, Pechino: "Ultima ondata è ora sotto controllo in Cina"

Ansa

La recente nuova ondata di Covid-19 in Cina è "sotto controllo". Lo ha affermato Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale, precisando che il numero di casi è in calo da 11 giorni consecutivi in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore la Cina continentale ha registrato solo 2 nuovi contagi locali, uno a Shanghai e uno nella provincia dello Jiangsu, oltre a 30 nuovi casi importati.