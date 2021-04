Covid, Pechino ammette bassa efficacia vaccini cinesi: possibili mix

Ansa

Le autorità di Pechino hanno ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro il coronavirus è bassa. Per questo il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso di efficacia del siero cinese Sinovac nella prevenzione dei contagi è attestato, da ricercatori brasiliani, fino al 50,4%. In confronto, quello del vaccino di Pfizer è del 97%. Finora Pechino non ha approvato alcun vaccino straniero da utilizzare in Cina.