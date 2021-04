Covid, Oxfam: senza vaccino per tutti rischio crack da 9mila miliardi

Ansa

"I Paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per proteggere dal Covid-19 ogni persona, in ogni parte del mondo". E' il monito lanciato dall'Oxfam. Secondo l'organizzazione, senza vaccini anti-Covid per tutti si rischia "una catastrofe economica globale, con perdite stimate fino a oltre 9mila miliardi di dollari nel 2021".